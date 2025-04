Acusa regidor de PC de represalia a alcaldesa

NADADORES, COAHUILA.- El regidor de Protección Civil, Francisco Cervantes, rechazó categóricamente las acusaciones en su contra por presunta agresión física a un elemento de Protección Civil y Bomberos de Nadadores, asegurando que se trata de una represalia política por parte de la alcaldesa Alejandra Huerta.

Hace unos días, el trabajador Omar interpuso una denuncia contra el regidor, acusándolo de intento de homicidio al señalar que el funcionario intentó atacarlo con un talache mientras ambos atendían un servicio durante las recientes lluvias intensas.

Al respecto, Cervantes admitió que sí hubo una discusión verbal, pero negó haber intentado agredirlo con algún instrumento de trabajo. Explicó que, tras el incidente, se acordó dialogar con todo el departamento para mejorar la coordinación y seguir trabajando en beneficio de la población.

"Siempre he sido un hombre trabajador. Tengo mi carácter, pero por años he tratado de apoyar en lo que puedo al municipio. Nunca hice por agredirlo. Soy un servidor público, no vengo a pelear, sino a trabajar; la gente espera buenos resultados", declaró.

El regidor también reveló que recientemente solicitó que se redujera un 40 por ciento el salario de la alcaldesa, quien percibe más de 67 mil pesos mensuales. Aseguró que esta petición no fue bien recibida y que, a su juicio, las acusaciones en su contra podrían derivarse de esta situación.

Asimismo, informó que el pasado viernes recibió un citatorio de la Fiscalía General del Estado para una mediación, sin embargo, el trabajador decidió proceder con una denuncia formal. Cervantes afirmó que enfrentará el proceso legal con tranquilidad, pues insiste en su inocencia.

"Creo que todo esto es por represalias dentro del Ayuntamiento. Hice la petición de reducir el sueldo de la alcaldesa porque es demasiado alto para lo que se maneja en el municipio, pero me dijeron que no era procedente", concluyó.