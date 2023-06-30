Acusan a policías de robar un iphone

FRONTERA COAH-. María Inés González Ibarra y su nieta, acusaron a elementos de seguridad de hacer tocamientos a la menor de 9 años y de robar un celular, esto luego de que ingresaran a su domicilio y se llevaran detenido a su hijo.

La mujer vive en la calle Miguel Blanco #306 entre calle Progreso y Carranza, mencionó que ella fue a comprar tortilla mientras que la niña se quedó en la recamara, en eso vieron pasar las unidades de elementos de distintas corporaciones, se asustó porque tiene un nieto con problemas de adicciones, imaginó que iban por él, al llegar se da cuenta que se llevaron a su nieto, ella gritaba por su nieta pero no le hicieron caso.

La niña se asustó y empezó a llorar, ella tenía su iPhone en una mesa, los elementos se dirigían a ella de mala manera, ella aseguró que la insultaban.

“No les tuve miedo porque a mí me importaba la niña”, señaló la abuela mientras que la niña gritó que le habían tocado las piernas, “Yo no los estoy acusando de abuso a lo mejor fue un roce o no sé pero porque hacen eso”, la señora llegó enojada hasta el lugar donde estaban los elementos y les contó lo ocurrido.

“Yo quiero justicia, solo quiere que me entreguen el opone por qué se lo llevaron, es un regalo precisado”, señaló María Inés González Ibarra.

Comentó que los vecinos le dijeron dónde estaban elementos, en ese momento estaban investigando el homicidio del policía en la calle Magnolia, por lo que no dudo en ir y contar lo que había pasado, la mujer mencionó que interpondrá una denuncia por el robo del celular.