Adictos tres alumnos de la Ildefonso Fuentes

Castaños.-Tres alumnos de la escuela secundaria Ildefonso Fuentes, adictos a la marihuana fueron canalizados a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia por parte de directivos del plantel al encontrarseles, marihuana y objetos para drogarse.

Alumnos de 12 y 13 años de edad de la colonia California son adictos a esta droga desde hace más de un año, así lo declaró la titular de la Pronnif, Mannet Martínez Martínez, quien informó que desde hace dos semanas se realizó dicho reporte de parte de las autoridades del plantel, y desde entonces los estudiantes se encuentran internados en un centro de rehabilitación en la ciudad de Monclova.

En entrevista con la titular de la Procuraduría en Castaños manifestó que se realizó la investigación correspondiente y se le da seguimiento a las familias de estos adolescentes para determinar si cumplieron con las alternativas de las diferentes organizaciones de rehabilitación que existen en la Región.

“Se les entregará un oficio de parte del plantel, mientras los jóvenes se encuentran internados para que no pierdan la escuela, serán cerca de tres meses lo que habrán de permanecer en el centro de rehabilitación”.

“Un mes sin que puedan salir y posteriormente ya podrán ver a sus familiares y convivir con ellos” mencionó la Titular de Pronnif.

Cabe mencionar que se tiene una alerta, ya que desde hace más de un año los jóvenes iniciaron a consumir marihuana, por amistades y conocidos de su propio sector y también en el Plantel.

“Tenemos una alerta porque es un tiempo excesivo en que el alumno pudiera haber causado en su organismo alguna cuestión en la que no pudiera recuperarse” finalizó.

DIRECTORA LO NIEGA

En entrevista con la directora de la escuela secundaria Ildefonso Fuentes; Rocío Borjón Moreno, desmintió las versiones de la titular de Pronnif quien aseguró existen tres casos de estudiantes quienes fueron sorprendidos dentro del plantel con objetos y marihuana.

Aseguró que los reportes que han enviado ante esta Procuraduría han sido canalizados por indisciplina, faltas de trabajo, y es mentira que hayan sido reportados jóvenes por encontrárseles marihuana.