Adiós al "Azote del Norte en acordeón"

FRONTERA COAH-. Roberto Jesús García Morales "El Azote del Norte en el acordeón", fue reconocido por recorrer las calles, bares, cantinas entonando canciones con su acordeón, falleció la tarde de ayer domingo, hoy familiares y amigos le dieron el último adiós y recordaron a quien siempre fue un hombre que salió adelante pese a su discapacidad visual, un ejemplo a seguir.

Fue en la funeraria Villarreal de Frontera donde le dieron el último adiós a quien mejor conocían como "Beto", sus hermanos Isabel, Rosa y Rogelio García Morales lo recordaron con tristeza pero también con mucho cariño.

Falleció a la edad de 75 años de edad, primero le dio una embolia, se cayó y se fracturó, debido a la pandemia no recibió la atención adecuada, desde entonces no volvió a levantarse de la cama, pese a que siempre decía que quería seguir trabajando.

Su primer acordeón se lo regaló Harold R. Pape y fue cuando empezó a tocar. Desde pequeño perdió la visión, pero siempre salió adelante pese a su discapacidad. Familiares le dieron el último a dios a quien durante mucho tiempo recorrió las calles de Frontera y Monclova.

Beto nació con un buen estado de salud pero cuando tenía 5 años se le presentó una infección interna y esta hizo que un ojo le brotara, no supieron que era pues en aquel entonces no había tecnología para ciertos exámenes, aunque su madre buscó por muchas ciudades donde le practicaran estudios, no encontró y al ver que no mejoraba le tuvieron que hacer una extracción de uno ojo con la esperanza de recuperar el otro, pero dejó de ver por completo.

Fue muy inteligente, un hombre aventurero porque le gustaba mucho viajar, conocer lugares a pesar de no ver, nunca hubo dificultades para él, pues desde pequeño jugaba y corría como cualquier niño.

Su primer acordeón se lo obsequió Harold R Pape quien también apoyó a la madre de Beto, porque cuando tuvo su primera operación, la madre de este tuvo que vender su vivienda, porque era muy costosa y aparte de los gastos que se generaron pero después el empresario que llegó a Monclova la ayudó.

Beto era el segundo de los hermanos García Morales, por eso siempre hizo lo que estuvo a su alcance para brindarle el apoyo a sus hermanos y no solo el apoyo, sino también un consejo que les sirviera para la vida.

Fue a los 16 años que empezó a tocar el acordeón incitado por su madre que quería hacerlo un hombre autosuficiente, nunca fue a clases para aprender a tocar, su aprendizaje fue lírico.

Beto recorría las calles de Frontera, de Monclova usaba el transporte pública viajaba a Matamoros, Monterrey y otras ciudades, e varias ocasiones fue víctima de los amantes de lo ajeno, pues sin importarles ver a un hombre ciego trabajando, le robaron el dinero en una ocasión, también le llegaron a robar su acordeón pero ni eso lo pudo detener, pues también sabía tocar la guitarra.

"Mi hermano nos dio una escuela que nosotros no la teníamos, lo vimos siempre fuerte, nunca vio pero nunca decía voy a oír la tele, siempre era voy a ver la tele, voy al cine, nunca renegó a Dios por su discapacidad, era un hombre luchador y muy positivo", comentaron las hermanas de Beto.