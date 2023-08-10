Agradece Hugo a médicos del HR51

San Buenaventura, Coahuila.- El alcalde de San Buenaventura Hugo Iván Lozano Sánchez agradeció la coordinación del Hospital Rural 51 del IMSS Bienestar y la Dirección de Salud Municipal, por el importante proyecto dirigido a niños y niñas a favor de conocimientos básicos para su cuidado personal e higiénico.

“Verano Saludable” es el destacado programa que se implementó en esta ciudad y se acercó a los dispensarios médicos de las diferentes colonias.

Además el profe Hugo Lozano como le conocen los niños, pidió a los asistentes seguir adelante con todos los protocolos de salud que ya se conocen por la pandemia del COVID-19 pues de este difícil proceso se han adquirido nuevos estilos de vida.

Aprovechó para reconocer la labor del personal médico y les hizo entrega de reconocimientos a cada profesionista que brindó el apoyo en los Cursos de verano Saludable.

En un periodo de semanas, se reforzaron conocimientos de salud, asistiendo el personal a cada dispensario una semana por colonia, dirigidos por el Departamento de salud a cargo de la regidora Martha Elena Dávila en coordinación con la clínica 51.

La Dra. Sabrina Lizeth de Hoyos Arévalo directora del hospital rural expuso al alcalde que el compromiso del Centro de Salud es precisamente estar cerca de la ciudadanía sin importar qué sean derechohabientes ya que se brinda la asistencia médica en general.

Se promocionaron hábitos de cuidados de la salud personal infantil, alimentación, higiene, ejercitación, acciones recreativas y pintura en bien de los niños y niñas de las siguientes colonias donde se cuenta con dispensario médico: Benito Juárez, Amalia Solórzano, 18 de Febrero y 16 de Abril.