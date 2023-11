Ahmsa a punto de ser ´chatarra´

Altos Hornos de México está en situación de "empresa chatarra" y mientras el Gobierno Federal no deje de meter las manos en las negociaciones, no habrá buenas noticias para los miles de obreros y empresarios que dependen en gran parte de esta empresa.

Lo anterior lo comentó Gerardo Oyervides; empresario gasero, dijo que se dan noticias de que habrá inversión de por lo menos 500 millones de dólares, por lo que esperan que eso sea cierto, eso generaría una actividad positiva en la Región Centro pero cuando se escucha que es para Ahmsa ya no se cree porque así han estado en alrededor de un año.

"En el momento en el que el Gobierno Federal deje de meter las manos AHMSA pudiera tener la posibilidad de salir adelante", comentó el empresario.

Mencionó que hoy en día los hornos de AHMSA ya colapsaron, se llevaría entre 5 y 6 meses para ponerlos en operación pero además no se cuenta con la seguridad en la empresa no se tienen guardias o no son suficientes y ha sido saqueada.

Por lo que el empresario mencionó que la recuperación de la empresa sería todavía más complicada, fierros, aparatos, maquinaria y equipo no funcionará de la misma manera, es una situación de una empresa chatarra, el empresario dijo que esperan inversionistas de verdad y que la esperanza que todos tienen por fin se haga realidad.

PIE DE FOTO.

Mony51a-. Gerardo Oyervides; empresario.

Mony51b-. AHMSA está en situación de empresa chatarra.