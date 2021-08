´Ahogan´ deudores a SIMAS Castaños

Castaños, COAH.- Más de 27 millones de pesos es lo que adeudan los usuarios morosos de SIMAS en el municipio de Castaños, lo anterior informó Rafael Rodríguez Moncada quien aseguró que trabajan prácticamente con las "uñas" debido a que la mayoría de los usuarios exige el abasto correcto de agua aun cuando más del 45% de ellos no la pagan.



"Estamos realizando cortes porque muchas personas no pagan, sin embargo, el padrón de usuarios que adeudan el pago de su servicio es alto y no se puede tener un avance considerable en esta medida de presión porque no se cuenta con suficientes cuadrillas de trabajo que permitan retirar el suministro a todos los morosos".

Dijo que existen sectores donde constantemente se realiza un monitoreo para detectar el crecimiento de usuarios morosos, siendo Villas de Guadalupe, Independencia y Zona Centro las colonias que menos cubren el costo del adeudo de agua potable.

Rodríguez Moncada dijo que el padrón de SIMAS cuenta actualmente con aproximadamente 8 mil contratos, de los cuales menos del 60% de ellos cubren el pago del agua potable, por lo que es en ocasiones muy difícil realizar las labores de rehabilitación de pozos, tuberías y otras acciones que mejoren el servicio en las colonias.

"No contamos con personal exclusivo de una sola área porque simplemente el ingreso no da para contar con más cuadrillas de trabajadores, los mismos realizan los cortes, la reparación de fugas y las reconexiones, por ello el avance en los cortes que se están realizando por morosidad es poco".

También lee: Murió Viridiana por el accidente

Explicó que de los 8 mil usuarios un 40 por ciento no cumple con el pago, incluso aseguró que existen personas que desde que hicieron el contrato no han cubierto un solo pago, contando con una deuda actual de hasta 200 mil pesos.

"Mucha de la gente del municipio no tiene la cultura del pago aunque el realizarlo les permite tener un mejor servicio, nosotros estamos cortando el agua a quienes no pagan y esperamos que con ello se acerquen a cubrir lo que deben, hemos hecho una gran cantidad de programas de recuperación y aún así no se acercan, por lo que no podemos seguir brindándoles el servicio si no cuentan con la intención de pagarlo".