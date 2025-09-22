Alcalde Javier Flores encabeza Lunes Cívico en la Escuela Año de Juárez

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer los valores cívicos y patrios entre la comunidad estudiantil, el alcalde Javier Flores Rodríguez encabezó el tradicional Lunes Cívico en la escuela Año de Juárez, acompañado por integrantes del Cabildo.

"Es muy importante para nuestros alumnos mantener vivo el amor por la patria. Agradezco a la escuela Año de Juárez por la invitación al Lunes Cívico, donde rendimos honores a nuestra enseña nacional. Además, aprovechamos para recorrer las instalaciones y conocer de primera mano las necesidades que requieren atención prioritaria", señaló el alcalde.

Durante la ceremonia, los estudiantes destacaron la llegada del otoño, una estación que históricamente marca el tiempo de las cosechas y que, en esta ocasión, sirvió para reflexionar sobre el vínculo entre la naturaleza y la educación.

La directora del plantel Miriam Elizabeth Rocha destacó el compromiso que ha demostrado el Ayuntamiento a través de Educación al trabajar en coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, para fortalecer en las aulas la formación de calidad de niñas, niños y jóvenes en San Buenaventura, mediante la colaboración con distintas dependencias estatales.