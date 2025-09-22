Alcaldesa de Frontera busca prevenir tragedias viales tras accidente

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, informó que se analiza la posibilidad de instalar parachoques en la carretera 30, luego del accidente ocurrido el pasado domingo en el que perdió la vida un joven de la colonia Diana, identificado como Edgar Daniel Ríos Menchaca, tras ser impactado por un automóvil Nissan.

“Al momento de adquirir un vehículo, la responsabilidad tiene que hacerse valer; si vamos conduciendo con precaución alcanzamos a frenar y evitar tragedias. Se están haciendo operativos seguidos donde estamos cuidando los límites de velocidad, pero queda en cada uno de nosotros”, expresó la alcaldesa.

Pérez Cantú pidió a la ciudadanía, así como a quienes transitan por la carretera 30, respetar los límites de velocidad para evitar más tragedias. Señaló que el municipio mantiene comunicación con las instancias correspondientes para dar seguimiento al caso y revisar las medidas de prevención.

Entre las acciones en análisis, destacó la instalación de parachoques en el tramo donde con frecuencia la población realiza actividades en la ciclovía, tanto por la mañana como por la tarde. “Estamos revisando la factibilidad de colocar parachoques para cuidar a la población de Frontera, que diariamente utiliza la zona para ejercitarse”, subrayó.

El accidente, que conmocionó a la comunidad, evidenció los riesgos que enfrentan los ciudadanos al compartir la vía con vehículos a alta velocidad. Las autoridades aseguraron que continuarán reforzando los operativos de vialidad en busca de garantizar la seguridad de la población.

Sobre este accidente, el director de seguridad pública de Frontera, Fernando González Dodero externo que no hay un factor determinante para culpar a las personas del vehículo, ya que pudo haber sido una falla mecánica del vehículo o el exceso de velocidad.