Niña de 4 años sufre quemaduras graves por olla de pozole en Allende

Allende, Coah. – Una niña de tan solo cuatro años, identificada como Fernanda N., sufrió quemaduras graves en un accidente doméstico ocurrido en un domicilio del municipio de Allende, mientras se encontraba de visita con su familia.

De acuerdo con los primeros reportes, la menor resultó lesionada luego de que una olla de pozole hirviendo se derramara accidentalmente sobre uno de sus pies.

Debido a la gravedad de las quemaduras, Fernanda fue trasladada de inmediato a la Clínica 11 del IMSS en Piedras Negras, donde permanece internada bajo atención médica especializada. Su estado de salud se reporta como reservado.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento de los hechos y se encuentran investigando las circunstancias en las que ocurrió el incidente, con el fin de descartar cualquier otra causa o responsabilidad.

La familia de Fernanda atraviesa un momento difícil y ha comenzado a recibir apoyo de la comunidad y acompañamiento por parte de las autoridades locales. La solidaridad ciudadana y la atención médica serán claves en su proceso de recuperación.