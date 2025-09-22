Alcalde Víctor Manuel Leija Vega cumple el 90% de compromisos en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- En tan solo nueve meses, la administración municipal encabezada por el alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega ha logrado cumplir más del 90% de los compromisos adquiridos con la ciudadanía, consolidando acciones que han permitido elevar la calidad de vida en todos los sectores del municipio.

Durante el banderazo de inicio de la construcción de la planta tratadora de aguas residuales, el presidente municipal destacó que esta obra responde a una de las principales demandas de la población.

"Me siento muy contento porque esta obra que estamos comenzando fue una de las que más nos pidió la ciudadanía, además de un anexo que ya tenemos dos, una guardería que también ya está operando y el combate al narcomenudeo donde hemos dado buenos resultados", señaló.

En materia deportiva, Leija Vega informó que en los próximos días se hará entrega de la rehabilitación del Auditorio Municipal, un espacio digno, seguro y de calidad para el desarrollo de distintas disciplinas.

El edil también subrayó que las comunidades rurales han sido atendidas con la rehabilitación de más de 80 kilómetros de caminos, la instalación y rehabilitación de 10 purificadores de agua, la construcción de 2 aulas de preparatoria, el equipamiento de 2 pozos de agua y el desazolve de tanques, entre otros proyectos.

"De todos los compromisos a la fecha hemos cumplido más del 90% y solo llevamos 9 meses, gracias por esa confianza y ese respaldo que siempre se nos ha mostrado, es eso lo que nos motiva a buscar y hacer siempre lo mejor para nuestro municipio", expresó el alcalde.

Finalmente, Leija Vega aseguró que Cuatro Ciénegas hoy es un municipio más seguro, limpio, iluminado, con servicios primarios de calidad, infraestructura mejorada y, sobre todo, con su gente contenta, además de turistas satisfechos que disfrutan de su estancia en este Pueblo Mágico.