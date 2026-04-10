Gobierno Municipal de Frontera atiende daños tras tormenta

FRONTERA, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Frontera informa a la ciudadanía sobre las acciones realizadas tras la intensa tormenta registrada en la Región Centro del estado, destacando en todo momento la cercanía y compromiso de la alcaldesa, quien se mantuvo al pendiente de la situación desde el primer momento, supervisando personalmente los trabajos y brindando apoyo directo a las familias afectadas.

De acuerdo con el director de Protección Civil, Abraham Palacios Cedillo, se atendieron alrededor de 10 viviendas con afectaciones principalmente en las colonias Praderas del Norte y Borja, donde se realizaron labores de desagüe, limpieza y sanitización en coordinación con diversas dependencias.

Asimismo, se reportaron dos vehículos varados en pasos a nivel, los cuales fueron retirados con apoyo de Seguridad Pública, sin registrarse personas lesionadas. El funcionario destacó que, aunque el nivel del arroyo alcanzó entre un 95 y 98 por ciento de su capacidad, no se presentó desbordamiento, lo que evitó mayores riesgos a la población. Tras el cese de la lluvia, los niveles descendieron rápidamente, eliminando el peligro.

En cuanto a daños adicionales, se reportó únicamente la caída de un árbol, debido a que los vientos no superaron los 35 kilómetros por hora. Por su parte, el director de Salud Municipal, doctor Miguel Ángel Sánchez Leija, informó que se desplegaron brigadas en las zonas afectadas para realizar recorridos casa por casa, detectando posibles riesgos a la salud. Se implementaron acciones de fumigación mediante termonebulización para prevenir la proliferación de mosquitos, además de vigilar la aparición de infecciones en piel o gastrointestinales derivadas del contacto con agua contaminada.

En tanto, el departamento de Ecología, encabezado por Alejandro Sánchez, trabajó en la limpieza de áreas afectadas, supervisión de predios en Praderas del Norte y atención a reportes de árboles ladeados en distintas colonias, incluyendo la Borja. El Gobierno Municipal hace un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales, extremar precauciones ante el pronóstico de lluvias por la llegada del frente frío número 44 y reportar cualquier situación de riesgo, reiterando que se continuará trabajando de manera cercana y coordinada para proteger la integridad y bienestar de todas las familias de Frontera.