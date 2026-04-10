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Coahuila

Lluvias en Frontera: Basura acumulada en arroyo preocupa a vecinos

Autoridades municipales han reiterado la importancia de fomentar una cultura de limpieza, pero la situación actual evidencia la necesidad de más acciones.

Por Azucena Tenorio - 10 abril, 2026 - 05:13 p.m.
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      Las recientes lluvias registradas en el municipio de Frontera y la región Centro dejaron al descubierto una problemática persistente: la falta de cultura ambiental entre algunos ciudadanos, reflejada en la gran cantidad de basura acumulada en el arroyo Frontera.

      Tras las precipitaciones, el cauce del arroyo mostró un panorama preocupante, con residuos de todo tipo arrastrados por la corriente. Entre los desechos se pudieron observar muñecas, botes, botellas de plástico, bolsas y diversos objetos que, de acuerdo con vecinos, son arrojados diariamente en este espacio.

      Habitantes del sector señalaron que, aunque las lluvias ayudan a limpiar momentáneamente algunas áreas, también evidencian la magnitud del problema, ya que la basura acumulada termina expuesta y esparcida a lo largo del arroyo, generando contaminación y riesgos sanitarios.

       

      Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar tirar desechos en este tipo de zonas, ya que además de afectar la imagen urbana, contribuyen a la obstrucción del flujo del agua, lo que podría derivar en inundaciones durante futuras lluvias.

      Autoridades municipales han reiterado en diversas ocasiones la importancia de fomentar una cultura de limpieza y el correcto manejo de residuos, sin embargo, la situación observada tras las recientes lluvias deja claro que aún queda trabajo por hacer en materia de concientización social.

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