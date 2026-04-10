María Hernández y su familia sufren inundaciones

Una fuerte acumulación de agua en plena zona urbana volvió a encender la alerta entre vecinos de la calle Coahuila, luego de que una pareja de adultos mayores resultara afectada por inundaciones dentro de su vivienda, obligándolos a pedir apoyo urgente ante el riesgo de nuevas lluvias este fin de semana.

María Hernández Ortiz, de 50 años, relató que ella y su esposo, Emilio Álvarez, de 73 años, además de un familiar de 83 años que también habita el domicilio, enfrentaron momentos de angustia cuando el agua comenzó a ingresar de forma repentina a su hogar, dañando muebles, electrodomésticos, ropa y el área de los baños.

Ante la emergencia, la familia tuvo que solicitar ayuda a sus hijos, quienes acudieron para sacar el agua acumulada, labores que se extendieron hasta la medianoche.

La afectada explicó que su condición de salud complica aún más la situación, ya que presenta problemas de visión, mientras que su esposo requiere del uso de muletas para poder desplazarse, lo que los coloca en una situación de alta vulnerabilidad frente a este tipo de contingencias.

Detalló que, al momento de comenzar la inundación, la única alternativa que tuvo fue resguardarse sobre la cama para evitar el contacto con el agua, mientras llegaba el apoyo de sus familiares.

Los vecinos señalaron como principal causa el bordo ubicado en el par vial sobre la calle Coahuila, en el cruce con Francisco de Luna, el cual, aseguran, impide el adecuado flujo del agua pluvial, provocando que esta se estanque e ingrese a las viviendas.

Recordaron que anteriormente ya habían solicitado a las autoridades municipales el retiro de esta estructura y la rehabilitación de la banqueta de forma normal para prevenir inundaciones; sin embargo, no obtuvieron respuesta ni seguimiento a su petición.

Hoy, ante el pronóstico de lluvias para los próximos días, María Hernández Ortiz reiteró el llamado a las autoridades para que atiendan de manera urgente esta problemática, ya que, aseguró, no cuenta con la capacidad física para enfrentar nuevamente una situación similar sin apoyo.

La familia teme que las afectaciones se repitan, por lo que insistieron en la necesidad de una solución definitiva que garantice su seguridad y la de otros vecinos del sector.