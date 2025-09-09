Vecinos de colonia Héroes de Nacozari se benefician de obra liderada por Alcaldesa Sari Pérez Cantú

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú dio inicio a la pavimentación de la calle Ferronales, en la colonia Héroes de Nacozari, una obra de gran impacto que beneficiará directamente a cientos de ciudadanos, brindando calles seguras, dignas y transitables, al tiempo de hacer a Frontera una ciudad más competitiva y atractiva para las inversiones, así como para la atracción de más y mejores oportunidades de desarrollo.

"Este es un trabajo en equipo, con el estado, con nuestras vecinas y vecinos que se acercan a nosotros y comparten sus necesidades, y que nos están ayudando a construir el gobierno más ciudadano en la historia de Frontera" expresó. La obra contempla la construcción de 1,230 metros cuadrados de pavimento asfáltico en caliente y 123 metros lineales de cordón trapezoidal.

Durante el arranque de obra, Pérez Cantú agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, señalando que su apoyo ha sido clave para traer más obras sociales a Frontera. Asimismo, reconoció la confianza de las y los vecinos de la colonia, quienes con su participación hacen posible que las cosas buenas sucedan en la comunidad.

En representación de los habitantes, una beneficiaria expresó su gratitud a la alcaldesa y al gobernador, asegurando que esta obra cumple una petición añeja y cambia la vida de las familias al mejorar la seguridad y movilidad. Recalcó que cuando ciudadanía y gobierno trabajan en equipo, los resultados se reflejan en cada colonia.

Con estas acciones, la Alcaldesa sigue demostrando con hechos que un gobierno encabezado por una mujer da resultados sólidos y visibles. Su cercanía, compromiso y capacidad de gestión están marcando una nueva etapa en la historia de Frontera, donde las necesidades ciudadanas se transforman en acciones concretas que fortalecen el desarrollo del municipio.