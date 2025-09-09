Laura Jiménez Gutiérrez lidera iniciativa de seguridad vial en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAHUILA.– Con el firme propósito de salvar vidas y construir una ciudad más segura, la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez impulsa una campaña de concientización vial en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

El director de la corporación, José Jesús Ponce, explicó que elementos de seguridad estarán recorriendo distintos puntos de la ciudad para entregar dípticos informativos a los automovilistas. "No se trata solo de evitar multas, sino de generar conciencia de que cada decisión al volante puede marcar la diferencia entre la vida y la tragedia", subrayó.

La iniciativa busca recordar a los conductores la importancia de acciones tan sencillas como ponerse el cinturón, respetar las señales, evitar el uso del celular al manejar o abstenerse de conducir bajo los efectos del alcohol. También se hace hincapié en respetar los espacios destinados a personas con discapacidad y en que los motociclistas utilicen casco y tengan su vehículo registrado.

De manera especial, se pide a los automovilistas conducir con precaución en zonas escolares y hospitales, donde el exceso de velocidad representa un riesgo mayor.

"Las señales de tránsito no son simples letreros, son recordatorios de que detrás de cada volante, cada paso de peatón y cada cruce escolar hay una vida que debemos cuidar", expresó Ponce.

La campaña busca que los muzquenses hagan suya la responsabilidad de la seguridad vial, entendiendo que no es tarea exclusiva de las autoridades, sino de toda la comunidad.