Alcaldesa Yesica Sifuentes inicia campaña de descacharrización en Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.- Con el firme compromiso de proteger la salud de las familias de Castaños, la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora puso en marcha la campaña de descacharrización en la colonia Independencia, buscando eliminar posibles criaderos de mosquitos transmisores de dengue, zika y chikungunya.

El operativo dio inicio la mañana de este martes en los Campos de la Estación, donde personal municipal estuvo recibiendo objetos en desuso como llantas, botellas y recipientes, por lo que exhortó a la comunidad a participar en esta campaña, contribuyendo a la construcción de un municipio más limpio y saludable.

Las autoridades recordaron que medidas sencillas como voltear recipientes, tapar tinacos, limpiar azoteas y desechar cacharros pueden salvar vidas y evitar brotes epidémicos.

Como parte del esquema de trabajo, primero se lleva a cabo la descacharrización y posteriormente se realizan brigadas de fumigación, acciones que se han implementado en colonias como Emiliano Zapata, 21 de Marzo e Independencia, lo que ha permitido reducir los riesgos sanitarios.

En su mensaje, la Presidenta Municipal comentó que la prevención y la atención temprana son fundamentales para hacer frente a esta problemática, pues estas enfermedades pueden derivar en complicaciones graves si no se toman las medidas adecuadas.

"Con la descacharrización no solo limpiamos nuestros hogares y comunidades, también reducimos riesgos y fortalecemos la prevención, por ello invitamos a todos las familias a sumarse a esta campaña y a sacar los objetos que ya no utilicen, porque juntos logramos un municipio más limpio y seguro", señaló la alcaldesa.

Asimismo, Sifuentes Zamora informó que la campaña de descacharrización se extenderá a todas las colonias y comunidades rurales del municipio, con brigadas que recorrerán cada sector para recolectar objetos que representen un riesgo sanitario.

Con este programa, el Gobierno Municipal de Castaños refrenda su compromiso con la salud, la prevención y la promoción de una cultura de limpieza comunitaria en beneficio de todos los castañenses.