Alcaldesa Sari Pérez Cantú lidera promoción de cultura de paz en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- En el marco de la promoción de la cultura de paz en los entornos escolares, la alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó en las instalaciones del DIF Municipal la ceremonia de integración y toma de protesta de los Comités de Paz conformados por estudiantes de distintas instituciones educativas de la ciudad. Con este acto, la administración municipal confirma su compromiso con la juventud fronterense y con la construcción de comunidades más seguras, incluyentes y respetuosas.

Durante la ceremonia, la alcaldesa tomó protesta a los jóvenes representantes de planteles como Conalep Frontera, Colegio La Paz, Bachilleres Frontera, Cobac 8 de Enero, Secundarias 1, 2 y Técnica 64, entre otras; quienes se comprometieron a impulsar valores como la tolerancia, el respeto, el diálogo y la solidaridad dentro y fuera de sus escuelas. "Hoy Frontera necesita jóvenes valientes, que levanten la voz por la paz y trabajen por entornos más humanos y solidarios", expresó.

Pérez Cantú reconoció también el esfuerzo de maestros, maestras y familias en la formación de los estudiantes, y agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas en este tipo de programas, destacando que la paz se construye con pequeñas acciones cotidianas que fortalecen la convivencia. "No solo se trata de obras de infraestructura, también estamos sembrando valores en nuestros niños y jóvenes, porque esa es la mejor inversión que podemos hacer como sociedad", señaló. La edil enfatizó que en el Ayuntamiento, los jóvenes tendrán siempre el respaldo necesario para continuar trabajando en favor de la prevención de la violencia y la construcción de soluciones colectivas.

Finalmente, la alcaldesa felicitó a los integrantes de los Comités de Paz y los alentó a ser ejemplo en sus comunidades. "En este gobierno cercano y ciudadano encontrarán aliados. Sigamos trabajando unidos para que Frontera sea seguro, solidario y con más calidad de vida para nuestra gente. Muchas felicidades y mucho éxito en este compromiso que hoy inician", concluyó.