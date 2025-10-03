Contactanos
Alcaldesa Sari Pérez Cantú lidera jornada de limpieza en Escuela Venustiano Carranza

La alcaldesa Sari Pérez Cantú lideró personalmente la limpieza en la Escuela Primaria Venustiano Carranza, destacando el compromiso municipal con la educación y la salud de los estudiantes.

Por Staff / La Voz - 03 octubre, 2025 - 05:36 p.m.
Frontera, Coah.- Con escoba y azadón en mano, la alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó la jornada de limpieza en la Escuela Primaria ´Venustiano Carranza´, ubicada en la zona centro, reafirmando el compromiso de la administración municipal con la mejora de los espacios educativos y la salud de los estudiantes.

Además, motivó a funcionarios y cuadrillas del área de Servicios Primarios a que continúen haciendo equipo en las labores de limpieza integral.

En el exterior del plantel se trabajó con maquinaria, limpiando el cordón cuneta y retirando maleza acumulada, mientras que en el interior las labores se hicieron de manera manual, con pala, talache y azadón, lo que permitió llegar a cada rincón de la institución.

Los trabajos incluyeron el corte de troncos secos, la extracción de tres raíces completas y la recolección de desechos que sumaron cuatro camiones tipo torton, con un total de más de 22 toneladas de maleza y basura retiradas para prevenir riesgos sanitarios, particularmente del dengue, en beneficio de la comunidad escolar y de los vecinos del sector.

La edil señaló que este tipo de programas de limpieza deben ser una labor compartida y exhortó a que en las próximas jornadas se sumen los docentes y padres de familia, ya que mantener limpio el entorno de las niñas y los niños es una responsabilidad conjunta, donde la participación comunitaria y el respaldo de las autoridades municipales resulta fundamental.

Pérez Cantú reafirmó su interés por dignificar los espacios educativos y fortalecer la prevención en salud pública. La limpieza de la primaria ´Venustiano Carranza´ es un ejemplo de cómo el trabajo en equipo puede generar entornos más seguros y adecuados para la niñez de Frontera.

