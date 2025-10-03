Alcaldesa Sari Pérez Cantú lidera jornada de limpieza en Escuela Venustiano Carranza

Frontera, Coah.- Con escoba y azadón en mano, la alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó la jornada de limpieza en la Escuela Primaria ´Venustiano Carranza´, ubicada en la zona centro, reafirmando el compromiso de la administración municipal con la mejora de los espacios educativos y la salud de los estudiantes.

Además, motivó a funcionarios y cuadrillas del área de Servicios Primarios a que continúen haciendo equipo en las labores de limpieza integral.

En el exterior del plantel se trabajó con maquinaria, limpiando el cordón cuneta y retirando maleza acumulada, mientras que en el interior las labores se hicieron de manera manual, con pala, talache y azadón, lo que permitió llegar a cada rincón de la institución.

Los trabajos incluyeron el corte de troncos secos, la extracción de tres raíces completas y la recolección de desechos que sumaron cuatro camiones tipo torton, con un total de más de 22 toneladas de maleza y basura retiradas para prevenir riesgos sanitarios, particularmente del dengue, en beneficio de la comunidad escolar y de los vecinos del sector.

La edil señaló que este tipo de programas de limpieza deben ser una labor compartida y exhortó a que en las próximas jornadas se sumen los docentes y padres de familia, ya que mantener limpio el entorno de las niñas y los niños es una responsabilidad conjunta, donde la participación comunitaria y el respaldo de las autoridades municipales resulta fundamental.

Pérez Cantú reafirmó su interés por dignificar los espacios educativos y fortalecer la prevención en salud pública. La limpieza de la primaria ´Venustiano Carranza´ es un ejemplo de cómo el trabajo en equipo puede generar entornos más seguros y adecuados para la niñez de Frontera.