Regidor de Obras Públicas de Frontera alerta sobre falta de colaboración en limpieza de arroyo

El regidor Plaza enfatiza la importancia de mantener limpios los puentes peatonales en Frontera para garantizar la seguridad de los transeúntes.

Por Azucena Tenorio - 03 octubre, 2025 - 05:36 p.m.
FRONTERA, COAHUILA.- El regidor de Obras Públicas, Orlando Plaza, señaló que persiste la falta de colaboración por parte de vecinos de distintos sectores de Frontera en las labores de limpieza del arroyo, pese a los esfuerzos que realiza el personal de la Presidencia Municipal.

Expuso que, aunque cuadrillas acuden a sanear el área, en cuestión de dos o tres días los habitantes vuelven a arrojar basura, muebles viejos, artículos inservibles e incluso animales muertos.

"Le pido mucho a la gente que nos ayude a respetar este espacio, ya que nos están apoyando a las labores que realizamos. Hay ciertas personas que lo hacen, pero pido a los vecinos reportar a quienes están haciendo mal uso del arroyo", declaró.

Los sectores más afectados se localizan en las colonias Independencia, Bellavista y partes de la 10 de Mayo. Plaza destacó que actualmente se prioriza la limpieza de los puentes peatonales, a petición de los padres de familia que diariamente ven a sus hijos cruzar por ahí rumbo a los planteles educativos.

El regidor agregó que también se está trabajando en garantizar que estos tramos cuenten con buena iluminación, con el fin de ofrecer mayor seguridad a los estudiantes y vecinos que transitan por la zona.

