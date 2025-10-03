Regidor de Obras Públicas de Frontera alerta sobre falta de colaboración en limpieza de arroyo

FRONTERA, COAHUILA.- El regidor de Obras Públicas, Orlando Plaza, señaló que persiste la falta de colaboración por parte de vecinos de distintos sectores de Frontera en las labores de limpieza del arroyo, pese a los esfuerzos que realiza el personal de la Presidencia Municipal.

Expuso que, aunque cuadrillas acuden a sanear el área, en cuestión de dos o tres días los habitantes vuelven a arrojar basura, muebles viejos, artículos inservibles e incluso animales muertos.

"Le pido mucho a la gente que nos ayude a respetar este espacio, ya que nos están apoyando a las labores que realizamos. Hay ciertas personas que lo hacen, pero pido a los vecinos reportar a quienes están haciendo mal uso del arroyo", declaró.

Los sectores más afectados se localizan en las colonias Independencia, Bellavista y partes de la 10 de Mayo. Plaza destacó que actualmente se prioriza la limpieza de los puentes peatonales, a petición de los padres de familia que diariamente ven a sus hijos cruzar por ahí rumbo a los planteles educativos.

El regidor agregó que también se está trabajando en garantizar que estos tramos cuenten con buena iluminación, con el fin de ofrecer mayor seguridad a los estudiantes y vecinos que transitan por la zona.