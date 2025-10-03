SIMAS Frontera repara fuga de agua en Viborillas

FRONTERA, COAHUILA.- El encargado del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) en Frontera, Moisés Asís, informó que personal del área de fugas trabaja en la reparación de una fuga localizada cerca del pozo en Viborillas, la cual fue detectada por el encargado Ricardo y su equipo.

"Esta fuga afecta al área de Frontera, pero se solucionará en un par de horas, por lo que no habrá mucha afectación del servicio a la población", precisó Asís.

El titular de SIMAS en Frontera reiteró que se mantiene una coordinación estrecha con la Presidencia Municipal de Frontera para dar atención inmediata a los reportes ciudadanos y a las reparaciones que se van requiriendo en distintos sectores de la región.

De igual forma, se atendió un daño en la línea de agua de la calle Libertad, en Frontera, la cual abastece directamente a la ciudad de Monclova, con el objetivo de garantizar el suministro en ambos municipios.

Destacó que una de las prioridades es garantizar el abasto de agua al municipio de Frontera, por lo que las cuadrillas permanecen en constante vigilancia de las líneas y pozos, atendiendo de inmediato cualquier fuga o desperfecto.

Subrayó que el compromiso de la paramunicipal es asegurar que los hogares y comercios reciban el servicio de manera continua, especialmente en temporada de alta demanda.