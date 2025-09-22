Acciones de salud benefician a comunidades rurales de Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.- Con la intención de acercar los servicios médicos a las familias de las comunidades rurales, el Gobierno Municipal de Castaños llevó a cabo una brigada de atención médica en el Ejido Presa Rodríguez.

Siguiendo indicaciones de la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, personal del Departamento de Salud llevó a cabo la brigada donde se ofrecieron consultas de médico general, dentales, vacunación antirrábica, desparasitación y aplicación de garrapaticida.

En total se brindaron 23 consultas a pacientes y 28 vacunas a mascotas, agradezco a todas las personas que acudieron y aprovecharon estos servicios de salud.

La alcaldesa Sifuentes Zamora destacó que estas brigadas son fundamentales para acercar los servicios médicos a quienes más los necesitan, fortaleciendo la salud y el bienestar de nuestras comunidades rurales.

"Para nosotros es muy importante que las familias de las comunidades rurales tengan acceso a servicios médicos de calidad sin tener que trasladarse largas distancias para ser atendidos", señaló la presidenta municipal.

Finalmente, Sifuentes Zamora agradeció a los habitantes que acudieron y aprovecharon los servicios, subrayando que el gobierno municipal continuará impulsando este tipo de brigadas que apoyan directamente a la población.