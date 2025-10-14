Acción conjunta de fuerzas de seguridad en Coahuila

En una acción contundente para blindar la región centro, la Policía Estatal, el Grupo de Reacción Coahuila (GRC), el agrupamiento PAR y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) desplegaron la tarde de este martes un amplio operativo de vigilancia en brechas y ranchos colindantes con el estado de Nuevo León.

Las labores comenzaron alrededor de las 6:30 de la tarde, con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo y mantener el orden en zonas rurales y de difícil acceso, donde se ha reforzado la presencia de las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con el reporte oficial, estos operativos forman parte de la estrategia permanente que impulsa el Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Mesa Estatal de Seguridad encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, y que tiene como prioridad preservar la tranquilidad de las familias coahuilenses.

Los recorridos se realizaron de manera conjunta y coordinada entre las distintas corporaciones, verificando puntos estratégicos, caminos rurales y ranchos donde se busca prevenir delitos y detectar movimientos sospechosos.

El despliegue es supervisado y evaluado en las Mesas de la Paz, que encabezan el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, y el Secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, quienes mantienen comunicación directa con los mandos regionales para anticiparse a cualquier amenaza o actividad delictiva.