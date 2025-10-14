Confiscados 14 kilos de metanfetamina en Guayulera, Coahuila

La coordinación entre los tres órdenes de gobierno continúa arrojando resultados en materia de seguridad. Autoridades estatales, federales y municipales lograron un importante aseguramiento de droga en Saltillo, donde se confiscaron alrededor de 14 kilos de una sustancia con las características de la metanfetamina, conocida como cristal.

El operativo derivó de dos detenciones iniciales efectuadas por elementos del Grupo de Reacción Sureste en calles de la colonia Guayulera. En el lugar fueron arrestados José Antonio "N", de 34 años, y Norma "N", de 23, a quienes se les encontraron dos envoltorios con droga de 38 y 33 gramos respectivamente además de 74 mil pesos en efectivo.

A partir de esta detención, la Fiscalía General del Estado, a través del Centro de Investigación Estratégica contra el Narcomenudeo, en coordinación con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Marina Armada de México, ejecutaron cateos en un domicilio ubicado sobre la calle Pedro Anaya, también en la colonia Guayulera.

Durante las diligencias, las autoridades aseguraron aproximadamente 14 kilos de cristal y detuvieron a cinco personas más, identificadas como Sergio Hugo "N", de 39 años; Claudia Patricia "N", de 42; Jesús Alberto "N", de 35; Ulises Heliodoro "N", de 34; y María Olga "N", de 72.

Tanto la droga como el dinero decomisado y los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes darán seguimiento a las investigaciones para determinar la posible red de distribución a la que pertenecían.