Orden de aprehensión cumplida en Múzquiz

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, adscritos a la Fiscalía General del Estado en la Delegación Carbonífera, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Ignacio N., quien enfrenta un proceso penal por el delito de abuso sexual en perjuicio de su hijastra, una menor de 10 años.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de Minas de Barroterán perteneciente al municipio de Múzquiz, confirmó el delegado de la Fiscalía, Licenciado Diego Garduño Guzmán.

La detención se derivó de una denuncia interpuesta por familiares de la víctima, lo que dio pie a la apertura de una carpeta de investigación. Las autoridades ministeriales realizaron las diligencias correspondientes para reunir los elementos necesarios que permitieran la pronta localización y captura del presunto responsable.

De acuerdo con información oficial, el mandamiento judicial fue solicitado por un agente del Ministerio Público del Fuero Común ante un órgano jurisdiccional, lo que permitió a los agentes de la Fiscalía ejecutar la orden de aprehensión en cumplimiento de los protocolos legales establecidos.

Ignacio N fue puesto a disposición de las autoridades competentes, donde se determinará su situación jurídica conforme al avance del proceso penal.

La Fiscalía reiteró su compromiso de actuar con firmeza en casos que vulneren los derechos de menores, garantizando el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

Este caso ha generado preocupación entre los habitantes de Minas de Barroterán, quienes esperan que se esclarezcan los hechos y se aplique la ley con rigor.

Mientras tanto, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de menores y adolescentes, asegurando que toda denuncia será atendida con seriedad y prontitud.