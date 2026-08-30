Expectativas de crecimiento en vivienda en Coahuila

FRONTERA, Coah.— El mercado de vivienda en Coahuila se mantiene estable y con expectativas de crecimiento, principalmente en la región norte, donde destacan los municipios de Acuña y Piedras Negras, informó Andrés Osuna, consejero nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi).

El representante del sector señaló que durante 2025 se construyeron cerca de 10 mil viviendas en todo el estado, lo que representó una derrama económica aproximada de 16 mil millones de pesos.

En lo que va de 2026, añadió, se registra un avance de alrededor de 4 mil viviendas construidas, con una derrama económica estimada en 5 mil millones de pesos.

Osuna reconoció que algunos mercados se han visto deprimidos, por lo que el sector busca recuperarse durante el resto del año.

Explicó que la dinámica de construcción varía entre las distintas regiones del estado. En zonas como La Laguna y Saltillo ha disminuido la construcción de vivienda económica, mientras que en la región norte se mantienen diversos desarrollos.

En Monclova, indicó, la construcción de vivienda económica no está detenida, aunque los proyectos se realizan de manera más selectiva y ya no se contemplan fraccionamientos de 100 o 200 casas como anteriormente.

"Son tiros de precisión", explicó Osuna, al referirse a la manera en que actualmente se desarrollan los proyectos habitacionales.

Señaló que, pese a las condiciones que enfrenta Monclova, la actividad económica se mantiene estable, debido en parte a que habitantes de la región continúan trabajando fuera de la ciudad.

El consejero nacional de Canadevi agregó que el sector mantiene expectativas de crecimiento para la zona centro, aunque actualmente la mayor apuesta se concentra en las regiones norte y sur.

Entre los municipios con mayor actividad en materia de vivienda mencionó a Acuña y Piedras Negras, además de Saltillo y Torreón. También destacó el desarrollo habitacional en municipios cercanos a los principales centros urbanos, entre ellos Francisco I. Madero, San Pedro y Ramos Arizpe.