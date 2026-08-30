Javier Díaz y el DIF Saltillo ofrecen salud gratuita a la comunidad

Saltillo, Coahuila.- El alcalde Javier Díaz González destacó que, a través del programa Amor en Movimiento, el Gobierno Municipal y el DIF Saltillo continúan acercando servicios gratuitos de salud a las colonias, barrios y ejidos de la ciudad, estrategia que llegó ya a su jornada número 166.

"Queremos que los servicios lleguen directamente a donde están las familias, especialmente a quienes más los necesitan. Con Amor en Movimiento y el gran trabajo que realiza Luly al frente del DIF Saltillo, estamos acercando atención médica y apoyos que impactan de manera directa en la calidad de vida de nuestra gente", señaló Javier Díaz.

Durante la última semana, la Unidad Móvil de Salud estuvo en los centros comunitarios de las colonias Mirasierra y Amistad, donde se brindaron servicios de optometría y entrega de lentes; audiometría y aparatos auditivos; atención dental; tamizaje de glucosa; entrega de glucómetros y baumanómetros, así como consultas médicas generales.

Las jornadas contaron además con cortes de cabello gratuitos y el Mercadito, donde las y los ciudadanos tuvieron la oportunidad de canjear productos reciclables por artículos de limpieza.

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo e impulsora de Amor en Movimiento, destacó que uno de los principales objetivos del programa es llevar los servicios directamente a las comunidades.

"Con el apoyo del alcalde Javier Díaz, seguimos llevando este gran programa de Amor en Movimiento a todos los rincones de Saltillo, porque nuestra misión siempre ha sido salir de las oficinas para llevar el DIF más cerca de ti, hasta las colonias, barrios y ejidos", refirió Luly López.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo señaló que, a través de la Unidad Móvil de Salud y del equipo de profesionales que participa en las jornadas, se brinda atención a niñas, niños, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad y familias saltillenses.

El DIF Saltillo invitó a la ciudadanía a mantenerse pendiente de las redes oficiales del organismo para conocer las próximas sedes de Amor en Movimiento.