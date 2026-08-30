UAAAN avanza en cesión de terrenos para tren Saltillo-Nuevo Laredo

SALTILLO, Coah. - La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) avanza en el procedimiento para poner a disposición del proyecto ferroviario Saltillo-Nuevo Laredo una superficie de aproximadamente 12 mil metros cuadrados, aunque todavía no existe un monto oficial de indemnización.

Alberto Flores Olivas, rector de la institución, informó que el Gobierno federal ya solicitó avanzar en la liberación de los terrenos; sin embargo, hasta ahora no se ha presentado una propuesta económica formal ni se ha establecido un precio por la superficie requerida.

El planteamiento fue llevado ante el Consejo Universitario, que autorizó continuar con las gestiones necesarias para que los terrenos puedan ser cedidos al proyecto ferroviario. Flores Olivas explicó que, debido a que la UAAAN es una institución federal, la operación no se manejaría como una compraventa tradicional de terrenos.

En su lugar, se contempla una cesión de superficie con indemnización para la universidad, cuyo monto deberá establecerse una vez que las autoridades encargadas del proyecto entreguen una propuesta formal. De manera preliminar se ha mencionado una posible compensación de alrededor de mil pesos por metro cuadrado, pero el rector aclaró que esa cifra no ha sido confirmada y tampoco constituye una oferta oficial.

Por ello, señaló, todavía no existe certeza sobre la cantidad que finalmente podría recibir la institución por los terrenos destinados a la obra ferroviaria. El área contemplada se localiza en la zona poniente de la UAAAN, dentro de terrenos agrícolas de la universidad y cerca de las vías ferroviarias que actualmente cruzan por ese sector.

La institución permanece a la espera de que las autoridades federales responsables del tren presenten las condiciones concretas de la operación. Será hasta entonces cuando la UAAAN pueda conocer con precisión los términos de la cesión y, particularmente, el monto de la indemnización correspondiente por la superficie que será utilizada en el proyecto.