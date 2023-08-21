Anuncian libro de juegos mexicanos

San Buenaventura, Coahuila.- La Presidencia Municipal de San Buenaventura a través de la Dirección de Educación y Cultura invitan a la presentación del Libro “De muñecas, canicas y otros pleitos”.

La autora del libro que incluye poesía infantil Bertha Alicia Quintero Camporredondo tendrá la presentación de este bonito ejemplar el próximo jueves 24 de agosto en la Casa de la Cultura Manuel Neira Barragán a las 6:30 p.m.

En esta exposición la autora quien es originaria de Lamadrid, Vergel de Coahuila destaca que el libro está dedicado a los niños y niñas que por las circunstancias qué están viviendo no conocen los juguetes y juegos tradicionales.

Por su parte la maestra Rosa María Hipólito directora de Cultura invitó a la ciudadanía de San Buenaventura de asistir a esta obra literaria que tiene a la vez la intención de divertir y entretener; como se desarrolla el libro tras echar a volar la imaginación, con estos juegos qué permiten experimentar, explorar, aprender, socializar, crear y construir valores.

Para rescatar el conocimiento y uso de los juegos tradicionales mexicanos que con el tiempo y tecnologías se han ido perdiendo, la escritora incluye una breve historia de las reglas de juego y explicación para padres y maestros sobre la importancia de su uso en el desarrollo mental y motor en los primeros años de vida de los niños.