Aplican multa de 40 mil pesos

Coahuila

La intervención de la abogada Soraya Arzola solo empeoró la situación.

Denuncian arbitrariedad cometida por policías.

La mujer que fue infraccionada por conducir a exceso de velocidad, advirtió con denunciar abuso de autoridad, luego de recibir una multa de 40 mil pesos para poder liberar sus unidades.

Esmeralda González es originaria de Monterrey, Nuevo León y el pasado martes 15 de junio pasó por el municipio de Castaños en una camioneta tipo van, la detuvieron supuestamente por ir manejando a exceso de velocidad.

En ese momento llegó Soraya Arzola Narváez quien hizo una transmisión en vivo para evidenciar lo que ocurría, luego de un tiempo, la conductora fue subida a la unidad que no traía placas.

La mujer logró comunicarse con su esposo Héctor Lara quien al llegar a Seguridad Pública también le quitaron su vehículo, lo golpearon y lo detuvieron.

"Es algo muy delicado y espantoso por parte de las autoridades, no intervino el Misterio Público, lo arreglaron entre ellos mismos en Seguridad Pública, ahora quieren más de 40 mil pesos para dejar los vehículos libres", comentó el abogado Miguel Ángel Reyna quien ahora se encargará de asesorar al matrimonio.

La mujer mencionó que le dijeron que la multa fue por estar operando como vehículo de alquiler, lo que es falso, dijo que el vehículo de su esposo si está en la plataforma digital pero no estaba operando al momento de su detención.

"No había pasajeros, los elementos se fueron por el lado del vehículo con placas de Tamaulipas que pensaban que estaba robado o plaqueado mal, pero no hay denuncia y ellos tienen documentación en regla", comentó el abogado.

En el caso, el abogado Miguel Ángel Reyna asegura que no hay delito alguno, solo la detuvieron y le quitaron el vehículo, su defendida estuvo detenida desde las 3:30 pm hasta las 9:00 pm, no hubo recibo, ni registro, absolutamente nada.

"Me encerraron y me dijeron hasta de lo que me iba a morir, si yo tuviera algo que esconder, enseñé mi licencia, tarjeta de circulación, pero me pedían la factura de la camioneta, pero yo no la traía", comentó.