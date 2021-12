Aplican refuerzo contra el Covid

FRONTERA, COAH.- Con la aplicación de más de 3 mil dosis de Pfizer, este jueves inició la jornada de vacunación para el refuerzo anticovid para adultos mayores de 60 años; esto en las instalaciones del gimnasio municipal.

Trascendiendo que durante la jornada se presentaron al menos dos situaciones en la que los paramédicos tuvieron que atender a asistentes al lugar; no por reacción de la misma vacuna si no por complicaciones en su salud, por presentarse sin alimento, con deshidratación, o bien por el desvelo que sufrieron al llegar de madrugada a este recinto.

Se trató de una mujer de poco más de 60 años la cual cayó de su propia altura y se golpeó la cabeza siendo atendida por los paramédicos y trasladada al hospital del ISSSTE en Monclova, en donde recibió la atención adecuada y se descartó cualquier afectación mayor ya sea en huesos y demás órganos.

El Director de Salud, Ramiro Tijerina dijo que también se presentó está misma situación en una joven que estaba acompañando a sus padres y al momento de la espera se desvaneció cuando estaba de pie al exterior del gimnasio municipal; siendo atendida rápidamente por personal que estaba resguardando este lugar.

"En varios ocasiones hemos hecho el llamado de que no se desvelen y que no traten de ganar tiempo, pues la fila avanza rápido y la aplicación no se lleva mucho tiempo, pero muchos no atienden este llamado y se desvelan o bien no comen por estar haciendo fila", explicó el funcionario.

Finalmente trascendió que se aplicaron poco más de 3 mil dosis de las 3 mil 300 disponibles y se espera que esté viernes aplique una cantidad similar también se incluyen personas postradas que acudan en vehículos y soliciten este servicio ya que se le da prioridad a las personas con algún tipo de discapacidad.