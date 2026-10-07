Entregadas 15 toneladas de semilla a agricultores en Frontera

Un total de 15 toneladas de semilla fueron entregadas a productores agrícolas del municipio de Frontera, como parte de un programa impulsado por el Gobierno del Estado de Coahuila y gestionado por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú.

El evento de entrega estuvo encabezado por la edila Pérez Cantú y contó con la presencia de Jesús María Montemayor Garza, secretario de Desarrollo Rural en la entidad, en el salón ejidal del Ejido La Cruz. Durante la ceremonia, se destacó que este esquema busca fortalecer la actividad del campo y brindar alternativas de sustento a la economía familiar en la zona rural.

Montemayor Garza detalló que el insumo tiene un costo subsidado de 262.50 pesos por bulto de 25 kilogramos. Además, precisó que cada beneficiario podrá recibir hasta ocho bultos por hectárea, según la superficie de siembra que tenga acreditada.

El funcionario estimó que el padrón inicial contempla a 75 productores, aunque la cobertura podría extenderse a cerca de 100 beneficiarios, de acuerdo con el kilometraje y número de hectáreas asignadas a cada uno.

El titular de Desarrollo Rural enfatizó que el grano distribuido corresponde al ciclo agrícola otoño-invierno, lo que permitirá a los agricultores iniciar sus siembras de manera oportuna. La cosecha resultante podrá destinarse al autoconsumo familiar, alimento para ganado o comercialización en mercados locales.