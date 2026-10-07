Denuncian presunta intención de vender generador de AHMSA resguardado en Grupo GAN

Ervey Valenzuela de la Torre, dirigente de un grupo de expersonal de Altos Hornos de México (AHMSA), denunció desde la Puerta 3 de la siderúrgica la presunta intención de vender un generador industrial ubicado en predios de Grupo GAN, empresa filial del complejo acerero.

De acuerdo con el dirigente laboral, representantes de la clínica SEMA acudieron a inspeccionar el equipo para verificar sus condiciones operativas. Ante esta situación, Valenzuela cuestionó la legalidad de la posible comercialización y responsabilizó a los administradores del proceso, entre ellos Mónica Elizondo y el litigante Roberto Acosta.

Denuncia de irregularidades en la venta de equipos

"Ese generador está en las instalaciones del Grupo GAN y no creemos correcto que lo pretendan comercializar. Nos preocupa porque, al igual que ocurrió con la extracción nocturna de un montacargas y un motor, tememos que busquen sacarlo a espaldas de los trabajadores", aseveró el representante.

El equipo en cuestión tiene un peso estimado de tres toneladas y un valor en el mercado de entre 700 mil y un millón de pesos.

Según los exobreros, la unidad fue trasladada fuera de la planta principal antes de que el personal instalara las guardias de vigilancia y previo al levantamiento formal del inventario judicial.

Llamado a la intervención judicial

Ante estos hechos, la representación laboral exigió la intervención de la jueza del concurso mercantil y del síndico asignado para frenar cualquier enajenación no autorizada de bienes, al tiempo que advirtió sobre la desaparición previa de vehículos del estacionamiento de la misma filial.