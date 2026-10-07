Entregan 5 toneladas de semilla de avena a 300 productores de Monclova

MONCLOVA, COAH. - El alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó la entrega de 5 toneladas de semilla de avena forrajera en beneficio de 300 productores de Monclova, como parte de un programa impulsado por el Gobierno de Coahuila y el Municipio.

Jesús María Montemayor Garza, secretario de Desarrollo Rural en Coahuila, informó que en la Región Centro serán alrededor de 600 productores beneficiados con este tipo de apoyos.

Entrega de Semilla de Avena Forrajera

Explicó que este miércoles se entregaron cinco toneladas de semilla en Monclova y posteriormente se realizaría una entrega en Frontera, por lo que durante la jornada serían beneficiados entre 250 y 300 productores.

Reconoció el trabajo de los alcaldes de la Región Centro para impulsar programas y acciones en apoyo del sector rural. Montemayor Garza señaló que, por instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se mantiene una coordinación cercana con los municipios de la región para fortalecer las inversiones destinadas al campo.

Agregó que, mediante el Programa de Concurrencia, se contemplan alrededor de 70 proyectos, con una inversión superior a 4 millones de pesos.

Destacó que los productores del campo de la Región Centro se caracterizan por su esfuerzo y disposición para salir adelante, por lo que el Gobierno del Estado busca respaldarlos mediante apoyos que contribuyan a mejorar sus resultados durante las cosechas y la venta de ganado.

Apoyo a Productores de la Región Centro

Por su parte, el alcalde Carlos Villarreal Pérez destacó que la entrega de semilla forma parte del programa impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, en coordinación con los municipios y operado a través de la Secretaría de Desarrollo Rural.

Señaló que el programa se trabaja mediante subsidios de los gobiernos estatal y municipal, con el objetivo de fortalecer a las y los productores de Monclova y respaldar la actividad del campo.