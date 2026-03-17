Bombera de Rescate Múzquiz será reparada gracias a actividades con causa

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Fundación Rescate Múzquiz emprendió una serie de acciones para lograr la reparación de la unidad de bomberos tipo RAM, que resultó consumida por el fuego mientras combatían un incendio en pastizal, en esta ciudad.

El vehículo llevaba un año y medio en servicio atendiendo emergencias y actualmente se encuentra fuera de operación.

¿Qué acciones se están tomando para la reparación?

Armando López Guerrero, presidente de la fundación, explicó que se requiere reunir alrededor de 30,000 pesos para poner nuevamente en funcionamiento la unidad.

Para ello, se han organizado actividades de recaudación, entre ellas un boteo en los cruceros principales del Pueblo Mágico de Múzquiz.

Además, se lanzó una rifa con causa cuyo boleto tiene un costo de 100 pesos. El premio será de cien dólares y el sorteo se realizará el próximo 17 de abril, con dos oportunidades de ganar a través de la Lotería Nacional.

¿Por qué es importante la reparación de la unidad de bomberos?

López Guerrero destacó que esta dinámica busca incentivar la participación ciudadana y al mismo tiempo apoyar a la fundación.

Subrayó que, la reparación de la unidad es fundamental para continuar brindando atención a los siniestros, ya que la camioneta representaba un recurso clave en la respuesta inmediata a emergencias, sin ella, dicha base, enfrenta limitaciones para atender incendios de manera oportuna.

Finalmente, hizo un llamado a la población en general para sumarse a estas actividades y colaborar en la meta de reunir los fondos necesarios.

"Con el apoyo de la ciudadanía podremos devolverle la operatividad a esta unidad y seguir protegiendo a nuestra comunidad", expresó.