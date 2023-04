Arranca Frontera Operativo Santo

FRONTERA., COAHUILA. -Con la intención de proteger la seguridad de los automovilistas, arrancó la mañana de ayer el operativo de semana santa segura, en donde los elementos de Seguridad Pública, Policía Civil de Coahuila, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Protección Civil Municipal y Transporte y Vialidad serán los encargados de brindar protección a los viajantes.

El Alcalde Roberto Piña Amaya dijo que se colocaron dos puntos de atención, uno de ellos sobre la carretera 30 a la altura del Aeropuerto Venustiano Carranza y el Seguro en el Ejido 8 de Enero, en donde los automovilistas podrán llegar a solicitar información o algún apoyo mecánico o de otra índole a los elementos que estarán en guardia permanente, mientras todas las corporaciones realizaran los recorridos pertinentes para evitar cualquier problema.

El edil dijo que durante la semana santa 2022 se logró tener un saldo blanco gracias a estas acciones preventivas, por lo que este año no será la excepción y se colocaron estos puntos de revisión para atender cualquier necesidad de los vacacionistas o de la ciudadanía en general.

Solicitó también a los automovilistas el usar siempre el cinturón de seguridad para evitar accidentes de fatales consecuencias, pero además también cuidar a sus menores hijos tanto en carretera como en los lugares que se van a visitar para evitar poner en riesgo su vida.

"Es muy importante que las personas se cuiden durante esta semana santa, pero sobre todo que cuiden a los más pequeños, así que les pido que si toman no manejen y que cuando se encuentren en los balnearios no los pierdan de vista pues el objetivo es que los menores se diviertan y que no se ponga en riesgo su integridad".

Cabe mencionar que este operativo será permanente y los elementos estarán durante el día, noche y madrugada cuidando las carteras para brindar auxilio en todo momento a las personas que viajan y pasan por la ciudad.