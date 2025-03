Arrancan en Frontera mastografías gratuitas

FRONTERA, COAHUILA.- La Presidencia Municipal de Frontera, en coordinación con el DIF Municipal, el Club Rotario de Monclova, la empresa Tecnología Ambiental y Gas Total, inició la séptima edición de la campaña "Porque Me Quiero Me Cuido", una iniciativa social enfocada en la prevención del cáncer de mama. Este programa, que ha beneficiado a más de mil mujeres en los últimos años, se lleva a cabo a partir de hoy y hasta el 14 de marzo en la Plaza de la Colonia Guadalupe Borja, en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., previa cita.

La alcaldesa de Frontera, Sari Pérez Cantú, destacó la importancia de esta iniciativa: "Sabemos que el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en mujeres, pero también sabemos que la detección oportuna puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso, en Frontera trabajamos para que nuestras mujeres tengan acceso a estudios médicos que les permitan cuidarse, prevenir y atender su salud a tiempo." Esta campaña ofrece mastografías gratuitas realizadas por doctoras especialistas, garantizando la seguridad y tranquilidad de las pacientes.

Pérez Cantú hizo un llamado a las mujeres de Frontera para que participen en esta campaña: "Cuidarnos es un acto de amor propio y un compromiso con nuestras familias. Las invito a agendar su cita, acudir a su mastografía y compartir esta información con más mujeres. La prevención es nuestra mejor herramienta."

En Frontera, la salud y seguridad integral de las mujeres es una prioridad. Además de esta campaña, el gobierno municipal trabaja en iniciativas como la Policía Violeta, que protege y acompaña a las mujeres; la Instancia de la Mujer, que promueve programas de empoderamiento y los apoyos a madres trabajadoras, para que puedan seguir adelante con sus proyectos de vida.