Arrecia disputa por mina ´La Encantada´

Torreón.- Ejidatarios de la comunidad de Tenochtitlán, en el municipio de Ocampo, denunciaron irregularidades en la composición del comisariado ejidal y solicitaron a la Procuraduría Agraria convoque a asamblea en la presencia de todos los ejidatarios para que ratifiquen o se renueve. Juan Francisco Flores Gándara, abogado defensor de los ejidatarios, explicó que el 28 de mayo se realizó de forma irregular y en lo "oscurito" una asamblea para elegir la representación del ejido, sin tener el consenso de los ejidatarios, quienes no fueron avisados. Además, mencionó que todavía no está registrada el acta de la composición del comisariado ejidal, cuando normalmente es un tema que tarda días.

Para el abogado Flores Gándara, es un problema porque esa asamblea que se constituyó de forma ilegal, decidió elegir una representación del ejido, misma que estaría en juicios donde hay fuertes intereses.

Desde hace años, ejidatarios de Tenochtitlán mantienen un litigio con la minera canadiense First Majestic, por la posesión de la mina La Encantada, un predio de 2 mil hectáreas.

"El ejido necesita tener una representación para terminar con el juicio, pero con lo que hicieron, pues es una representación dudosa. No se tiene la seguridad que represente al ejido. Todavía no envían el acta, entonces legalmente no existe el comisariado. Por eso pedimos a la Procuraduría que convoque a asamblea para que la gente ratifique o pida la remoción del comisariado", explicó el abogado Flores Gándara.

Añadió que están inquietos porque con esa representación se pueden manejar muchas cosas y a más de 15 días de haber hecho la solicitud a la Procuraduría, todavía no hay respuesta.

El defensor de los ejidatarios mencionó que el comisariado tiene que regularizarse para terminar el juicio agrario que lleva más de una década en litigio.