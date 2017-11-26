Arrestan a hijo de Ismael Aguirre

SACRAMENTO, COAH.- Por alterar el orden fue detenido la madrugada de viernes Ismael Aguirre Márquez, hijo del alcalde de Nadadores Ismael Aguirre Rodríguez por elementos de la Policía Preventiva, quienes horas después lo dejaron en libertad.

Fuentes extraoficiales afirmaron que la alteración al orden se debió porque Aguirre Márquez presentaba aliento alcohólico, lo que motivó a que opusiera resistencia alterando el orden y llevado a la comandancia, sin embargo, fue dejado en libertad en el entendido de que se fuera del pueblo.

Testigos de los hechos afirmaron que el incidente no pasó a mayores, sin embargo, al ser cuestionados los elementos de la Policía Preventiva sobre los hechos, estos afirmaron no tener en la bitácora asentada tal situación.

Por su parte el alcalde Juan Antonio Velazco Lozano dijo al respecto que el no tuvo conocimiento de lo sucedido ya que cuando se presentan situaciones como esas de inmediato se ponen en comunicación entre alcaldes para llegar a un arreglo, pero que en esta ocasión no fue así.

“No me llamó Ismael para pedirme ayuda, por lo tanto supongo que el asunto se arregló rápido o simplemente no sucedió ya que en las actas del día de la policía no aparece”, dijo el entrevistado.