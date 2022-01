Asumirá Ramiro terminaciones

ABASOLO, COAH.- La ex alcaldesa de Abasolo, Mirasol Treviño actuó mal al no respetar los terminaciones de sus trabajadores; pues eran compromisos que ella adquirió al ingresar a su administración; sin embargo ahora los dejó a su suerte; por lo la administración que ahora encabeza el alcalde Ramiro Reyes García no está en posibilidades de cubrir los en su totalidad sin embargo ya les propuso una solución a esta problemática.

“Hablé con los trabajadores que la alcaldesa dejó a su suerte y como el municipio no está en posibilidades de cubrirles de inmediato su terminación se irán pagando de dos en dos o de cuatro en cuatro, según vaya llegando el presupuesto y se pueda ir solucionando esta problemática”, explicó.

Así lo dio a conocer el propio alcalde de Abasolo, quién dijo que aunado esta problemática tampoco le entregaron papelería, proyectos, ni mobiliario, solamente las llaves de la presidencia en la explanada de la plaza, por lo que conforme vayan analizando la situación del ayuntamiento se notificara a la Auditoría Superior para que haga su trabajo de escrutinio económico.

Cabe señalar que son cerca de 80 trabajadores los que la exalcaldesa dejó a su liquidación correspondiente, por lo que el actual ayuntamiento atenido qué intervenir y dialogar con Los afectados.

“A la alcaldesa ya ni la dejaron entrar a la presidencia, yo hablé con los trabajadores y les pedí la oportunidad de entrar de analizar y de irles pagando poco a poco su terminación de modo que no se vea afectado el municipio ni los proyectos que tenemos y a su vez ir pagando estás indemnizaciones”, puntualizó.