Atienden bomberos reportes en panteón

FRONTERA COAH-. El departamento de Protección Civil y Bomberos operó durante los días 01 y 02 de noviembre en el panteón municipal atendiendo los reportes que afortunadamente no pasaron a mayores, señaló el director Ángelo Grimaldo.

La instrucción fue clara, cada departamento debía hacer su trabajo para darles seguridad a las familias que visitaron el panteón municipal Dolores de la colonia Occidental, el director dijo que se hicieron muchas actividades preventivas antes de abrir las puertas.

Desde el 01 de noviembre a muy temprana hora empezaron a operar y recibieron el reporte de la presencia de una víbora en el panteón afortunadamente se logró capturar la víbora sin hacerle daño se llevó a despoblado y afortunadamente no pasó a mayores.

1 / 2 Afortunadamente no pasó a mayores. 2 / 2 Un total de 20 elementos estuvieron al servicio de los ciudadanos. ❮❯

Después hubo oro caso, una jovencita tuvo una descompensación y se desmayó, se le dio la atención afortunadamente no pasó a mayores, el tercer reporte fue en el exterior del panteón donde una mujer de la tercera edad se cayó de rodillas, también se le brindó la atención.

Dijo que prestaron mucha atención en que no pisen la tumbas, porque muchas son muy antiguas y no resisten el peso por lo que pudieran caer, con tiempo anticipado se supervisaron y eliminaron un promedio de 80 tumbas afortunadamente no ha pasado nada grave.

Fueron un total de 20 elementos de Protección Civil encargados de esta tarea, operaron con dos ambulancias, una unidad de bomberos y dos unidades de Protección Civil, la idea era que no ocurriera un incidente, a las 6:00 de la arde quieren desalojar porque no se ve pudieran caer en alguna tumba colapsada, es más que nada por la seguridad de la misma gente.