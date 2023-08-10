Atienden llamado de colonia Borja

FRONTERA COAH. -El departamento de Servicios Primarios dio seguimiento a un reporte realizado por los ciudadanos en cuanto a la limpieza, reparación y colocación de luminarias en el puente peatonal ubicado en la colonia Borja el cual se encontraba muy abandonado.



Américo Castilla; director de Servicios Primarios, manifestó que hay un tema que preocupa mucho a la ciudad es el tema del arroyo, es necesario limpiarlo, sería superficial como se ha hecho irresponsablemente en otras administraciones porque sería tirar el dinero que se utiliza para otras cosas como limpiar escuelas y limpiar la ciudad.

El director comentó que sería irresponsable limpiar el arroyo por eso el alcalde Roberto Piña trae un proyecto muy trabajado en la Ciudad de México con Conagua, con la Universidad Autónoma de Nuevo León, se tiene un proyector integral.

Embanquetado, luminarias, limpieza, el concreto hidráulico que va en el canal del arroyo, sin embargo los reportes de la ciudadanía continúan, como el reporte en la calle Veracruz, cruce con el arroyo en la colonia Borja, casi cruzando con la calle Aquiles Serdán, donde hay un puente peatonal obstruido por la maleza.

Se dio solución al reporte, encontraron que el puente está deteriorado que traía la inas sueltas, se resolvió ese problema, además de que al ligar llegó una retroexcavadora haciendo la limpieza correspondiente al área perimetral de acceso a ese puente.

Faltan luminarias, por lo que el departamento de Alumbrado Público se encargará de poner reflectores en el lugar por petición de los ciudadanos.

“Estamos muy pegados con la gente, atendiendo los reportes que nos hacen llegar, la gente está contenta ayer en la mañana se acercaron a ver los trabajos que se estaban haciendo en la colonia Borja”, señaló el director.