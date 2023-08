Aumentan quejas por cuota en pulga

MONCLOVA., COAHUILA.-No se vale que los dirigentes Fidencio Medina y Alberto Gaytán tomen decisiones de manera arbitraria que afectan a los vendedores, dijo Arturo Neavez líder de los comerciantes independientes de la pulga de la Borja, quien aseguró que el incremento de 5 pesos por recolección de basura no fue concensado con nadie e incluso se llegó a un acuerdo previo con el Alcalde para que no se incrementara ningún pago por la situación económica actual que afecta al comercio.

El líder de más de 300 pulgueros que colocan sus comercios de la plaza de la Borja para las calles de arriba dijo que no estaba enterado ni de acuerdo con este incremento, ya que se dio cuenta cuando los miembros de su organización independiente comenzaron a quejarse de este aumento.

Neavez mencionó que en el convenio que tienen con el municipio se estipuló que se cobraría 30 pesos por derecho de piso por vendedor y no por espacio, así como la cantidad de 5 pesos por recolección de basura, por lo que se dijo molesto por el aumento a 10 pesos que realizó Fidencio Medina, dirigente del resto de los comerciantes.

"No entiendo porque se comportan como bandidos queriendo dañar a los comerciantes, nosotros no estamos dispuestos a aceptar este incremento y no lo van a pagar, yo lo que quiero es que los vendedores sepan que fue un decisión que se tomó de forma unilateral pues ni yo ni el municipio tiene nada que ver con esta acción que solo daña a los pulgueros de la localidad".

Arturo Neavez explicó también que no es la primera vez que los líderes toman decisiones sin consultar a los vendedores, por lo que aseguró que nadie tiene porqué pagar de más, dada la situación económica que se enfrenta y las bajas ventas que se dan cada fin de semana.