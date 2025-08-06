Siete casos sospechosos de dengue detectados en Frontera, Coahuila

FRONTERA, COAHUILA.- Un total de siete casos sospechosos de dengue han sido detectados en el municipio de Frontera, informaron autoridades de salud. Dos de ellos fueron detectados en la Clínica 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mientras que los otros cinco fueron identificados por el Departamento de Salud Municipal.

El director de Salud en Frontera, Miguel Leija, informó a principios de esta semana que se tenían registrados cinco posibles contagios, esto con base en los reportes emitidos por la Secretaría de Salud de Coahuila.

A estos casos se suman dos más detectados en la Clínica 9 del IMSS, según confirmó el jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, Faustino Aguilar Arocha, con lo que la cifra total de posibles contagios se eleva en la Región Centro.

Los resultados de laboratorio aún están pendientes, por lo que se está a la espera de la confirmación oficial para determinar si se trata de casos positivos de dengue.

Ante el incremento de casos sospechosos, autoridades sanitarias hicieron un llamado a la población para extremar medidas de prevención, especialmente eliminando criaderos de mosquitos en patios y techos, así como utilizando abate en recipientes de agua almacenada.

"El trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanía es fundamental para evitar brotes. Es importante mantener limpios los hogares y aplicar las medidas de control recomendadas", enfatizó Aguilar Arocha.