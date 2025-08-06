Multas de hasta 4 mil pesos por conexiones ilegales de agua en Coahuila

FRONTERA, COAHUILA.- En los últimos dos meses, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) ha detectado 13 tomas clandestinas en el ejido Pozuelos y el fraccionamiento Jardines del Valle, informó el gerente del organismo, Eduardo Campos Villarreal.

De acuerdo con el funcionario, se identificaron siete conexiones ilegales en el ejido y seis más en el fraccionamiento, donde ciudadanos perforan las líneas de conducción para conectarse de forma irregular al suministro de agua potable.

"Es un área por donde pasan líneas de conducción de SIMAS y la gente tiene la costumbre de perforar, meter la manguera y llevársela hasta su casa. Hacen mal, están jugando y se roban el agua", expresó Campos Villarreal. "Es un trabajo continuo que estamos haciendo día a día", añadió.

Las personas que han sido sorprendidas con estas conexiones ilegales fueron multadas con montos que oscilan entre los tres mil y los cuatro mil pesos, dependiendo del tipo de propiedad o el consumo detectado. Además, se les exige formalizar un contrato con la dependencia para regularizar su situación.

"Muchos vecinos no tienen contrato y se les exige para poder regularizarlos. La multa depende si es una quinta o si se trata de un mayor consumidor", señaló el gerente del SIMAS.

La dependencia continuará con los operativos de detección y regularización en estas zonas, como parte de su estrategia para combatir el robo de agua y garantizar un uso justo y equitativo del servicio.