Posible cierre de Nemak en Frontera: Alcaldesa en alerta

FRONTERA, COAHUILA.- Ante la incertidumbre por el posible cierre de operaciones de la empresa Nemak en Frontera, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú señaló que su administración se mantiene atenta a la situación y trabaja activamente en la promoción del municipio, buscando alternativas que fortalezcan la economía local.

La edil reconoció que la problemática relacionada con los aranceles ha impactado de forma considerable a las industrias en la región centro del estado, afectando tanto a empresas como a trabajadores.

"El secretario del Ayuntamiento está hablando con el área de Recursos Humanos. La empresa está tratando de no cerrar. Sabemos que es una época difícil ya que los aranceles nos han perjudicado mucho. Yo no pierdo la esperanza y espero que pronto se llegue a un buen acuerdo", expresó Pérez Cantú en entrevista.

En este contexto, la alcaldesa informó que el gobierno municipal está tocando puertas en distintos niveles y sectores para atraer nuevas fuentes de empleo que ayuden a mitigar el impacto económico que podría derivarse del cierre de esta planta.

"Estamos haciendo todo lo posible para promocionar Frontera y que lleguen nuevas inversiones. Hace mucha falta el empleo, tanto en nuestro municipio como en toda la región centro", añadió.

Nemak, empresa del sector automotriz especializada en componentes de aluminio, es una de las principales generadoras de empleo en Frontera. Su eventual cierre representaría un duro golpe para la economía local.