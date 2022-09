Autorizan tramites a bajo costo

Un promedio de mil 500 familias podrán tramitar las escrituras de sus hogares a un bajo costo, esto luego de que en junta de Cabildo se autorizaran los planos para empezar con este proceso a través de la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica de Coahuila.

Lo anterior lo dio a conocer Javier Chaires Contreras; regidor de Desarrollo Social y Tenencia de la Tierra, dijo que este es un programa que siempre se ha llevado a cabo a través de Certturc y que nuevamente habitantes de Frontera aprovecharán.

Comentó que se trata de las colonias Vías del Desierto y Pueblo Nuevo, era necesario tocar el tema en la reunión del cabildo para estar apegados a la ley, ya se hizo, quedó autorizado y es lo que esperaba Certturc para que se autorizaran los planos.

Explicó que a ciencia cierta no se sabe cuánta gente habita en estos dos sectores, pero muchas familias serán beneficiadas, se estiman más de mil 500 familias que durante mucho tiempo han buscado la certeza jurídica de sus hogares.

No era posible escriturar porque existía un problema, los dueños en sí no se acercaban o no cumplían con los requisitos para autorizar el plano, ahora buscarán que el trámite sea a bajo costo, este es el objetivo principal del programa.

Comentó que actualmente no se ha hablado de un costo de la escritura pero anteriormente era de 2 mil 100 pesos por lo que esperan que sea una cantidad similar para poyar la economía de las familias, sobre todo en estos tiempos que alimentos y servicios tienen altos costos y no alcanza para más.

Indicó que están en contacto con toda esa gente que ya está llevando su expediente para que sea analizado, mencionó que a través del ayuntamiento de Frontera liderado por el alcalde Roberto Piña han estado de tras de los dueños así como de Cerrturc para que se llevara a cabo este trámite de escritura y afortunadamente ya es un hecho.

Comentó que en sectores como la Ampliación la Cruz, Tercer sector, la gente que habita ahí logrará su escrituración a bajo costo, Certturc del Estado dice que no se puede escriturar terrenos baldíos por eso empezarán un programa municipal para que puedan escriturar.