Bloquearán carril de la 30 por obra

FRONTERA COAH.- Desde el pasado lunes se empezó a trabajar en la obra del corredor gastronómico en el Ejido 8 de Enero, se bloqueará la circulación de los automovilistas por uno de los carriles, la obra está `programada que se termine en aproximadamente dos meses.

Así lo comentó Roberto del Bosque, director de Obras Públicas, empezaron quitando las ballenas, pero quitaron una sí y otra no, es decir que en el lugar aún hay ballenas que pertenecen a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y otras tantas se dejaron ahí para no ocasionar un accidente.

Se están haciendo trazos y se está cortando el asfalto para empezar a vaciar en el lugar para hacer el corredor, posteriormente los árboles y después el concreto, el director mencionó que se hará la circulación a un solo carril y cuando terminen de trabajar en uno se pasarán al otro.

“No queremos darle molestias a la gente, es importante decirles que tengan cuidado, ya pusimos letras ahí para que bajen la velocidad, no pueden circular a una velocidad mayor a los 40 kilómetros por la gente que está trabajando ahí”, comentó el director.

Dijo que a veces la gente circula a mucho vuelto por eso la importancia de que conozcan sobre las labores que se están haciendo, son cerca de 650 metros lineales de camellón central, ahí se pondrán reductores, la gente podrá cruzar la calle a pie, habrá unos fantasmas para que la gente que esté en medio del camellón pueda esperar a cruzar.