Busca Beto la reelección

Cuatro Ciénegas, Coahuila, 10 de febrero del 2024.- En el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas este fin de semana se vivió un ambiente de fiesta y como sinónimo del mes de la amistad, el alcalde Manuel Humberto Villarreal Cortez se presentó ante la militancia del PRI para informarles que buscará la reelección y ante el respaldo brindado, se ha registrado como aspirante a la Presidencia Municipal por la "Alianza de la Seguridad" formada junto al PRD y UDC.

"Me siento muy agradecido con toda la clase política de este partido en el que al igual que ustedes he militado siempre, sus ideales son causas que nos unen, por ello me presento con el brazo fuerte del tricolor, vengo a avisar a mis amigos que forman parte de la militancia del PRI, de mi registro como precandidato a la alcaldía por la Alianza de la Seguridad" enfatizó Beto Villarreal.

Con su singular guaripa clara el primer priísta llegó acompañado de su esposa Catty, hijos y pequeños nietos; al saludar a cada uno de los simpatizantes, estrechó manos con las buenas vibras y todo el apoyo de quienes fungieron como testigos de la Alianza para seguir reforzando los cimientos de la grandeza del más bello Pueblo Mágico, el mejor de Coahuila.

La historia de Beto Villarreal se ha escrito a base de esfuerzo como candidato nato de una pequeña comunidad del desierto coahuilense, ha crecido con los valores y cultura de un hombre comprometido con las causas sociales y rurales donde seguirán Pa´Delante por el presente y el futuro de todas las familias, expresó en su mensaje.

Beto Villarreal fue arropado por los representantes del Directivo Estatal del PRI que preside el Dirigente Carlos Robles Loustaunau, del PRD Mary Thelma Guajardo y de UDC Lenin Pérez, así como la Dirigente municipal del PRI Cuatro Ciénegas Elva Fernández y con ella la Comisión de Procesos Internos, ex alcaldes, ex dirigentes del tricolor , sociedad civil y representantes de los ejidos.