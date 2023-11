BUSCAN A JOVEN CASTAÑENSE, SALIÓ DE SU HOGAR EL VIERNES POR LA NOCHE

Castaños, Coah.- Desesperada madre de familia busca a su hija de 17 años de edad, quien salió de su hogar en el municipio de Castaños presuntamente se encuentra con un hombre 10 años mayor que ella por lo que temen por su integridad.

La señora Guadalupe Estrelló madre de Hiromi Vargas Estrello informó para Periódico la Voz que la menor dejó una nota donde le pide que no la busque, sin embargo tras no mantener contacto con ella y no responder las llamadas telefónicas que le realizan, solicita el apoyo de la comunidad para dar con su paradero.

Con la voz entrecortada la madre de Hiromi explicó que desconoce la ropa que portaba su hija la noche del viernes, dado que trabaja en una maquiladora y se encontraba en el turno de segunda, momentos que la jovencita salió de su hogar.

A través de redes sociales se comparte la fotografía de la joven desaparecida así como el de Miguel Amaya con el hombre que presuntamente pudiera estar y quien es mayor que ella al menos 10 años más.

Aún cuando buscan interponer una denuncia ante la Agencia del Ministerio Público se les solicitó esperar las 72 horas.

Cualquier información que pueda dar con el paradero de la joven podrán comunicarse al número de celular 866 1547956